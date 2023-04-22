Ядерные угрозы КНДР. Байден обновит гарантии безопасности для Южной Кореи — Reuters 22 апреля, 13:45 Джо Байден (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

На следующей неделе на саммите с южнокорейским лидером Юн Сук Йолем президент США Джо Байден пообещает предпринять «значительные» шаги, чтобы подчеркнуть обязательство США сдерживать возможное ядерное нападение КНДР на Южную Корею.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

«Мы чрезвычайно и интенсивно работаем с южнокорейцами, чтобы принять необходимые меры для подкрепления как общественного восприятия, так и реальности наших обязательств», — сказал чиновник.

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По его словам, Байден обновит гарантии безопасности для Южной Кореи.

«Президент Байден предпримет существенные шаги, чтобы подчеркнуть и обновить их, дать понять, что у всех мало сомнений в нашей приверженности поддержке Южной Кореи, даже перед лицом провокаций со стороны Северной Кореи, бряцания оружием со стороны России и откровенных амбиций Китая относительно наращивания ядерных вооружений», — сказал чиновник.

На этой неделе министр иностранных дел Северной Кореи Чхве Сон Хэ заявила, что ядерный статус КНДР является «окончательным и необратимым».