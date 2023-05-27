Байден крайне негативно оценил размещение российского ядерного оружия в Беларуси — в Москве обиделись 27 мая, 12:54 Джо Байден (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Президент США Джо Байден «крайне негативно» оценил решение Москвы разместить свое ядерное оружие на территории Беларуси.

Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Президента США Джо Байдена спросили, какова его реакция на размещение Россией тактического ядерного оружия в Беларуси.

«Моя реакция крайне негативная», — ответил он.

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Какие меры примет Вашингтон в случае осуществления такого шага со стороны России, Байден не отмечал.

Посольство России в США прокомментировало такую реакцию Байдена. Там считают, что размещение ядерного оружия на территории Беларуси является ее «суверенным правом». В ведомстве также обвинили США в хранении своего ядерного оружия в Европе и намерениях применить его против России.

«Прежде чем обвинять других, Вашингтон мог бы использовать немного самоанализа. Соединенные Штаты десятилетиями хранят большой арсенал своего ядерного оружия в Европе. Вместе со своими союзниками по НАТО они участвуют в договоренностях о распределении ядерного оружия и тренируются для сценариев применения ядерного оружия против нашей страны», — написали в ведомстве.

25 марта российский диктатор Владимир Путин сообщил о намерении разместить ядерное оружие РФ на территории Беларуси.



25 мая самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Россия начала перемещать свои ядерные боеприпасы в Беларусь.