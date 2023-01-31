Байден еще не знает, посетит ли Украину в ближайшее время — журналист 31 января, 01:42 Джо Байден (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Президент США Джо Байден еще не определился, поедет ли с рабочим визитом в Европу в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину. В то же время он озвучил намерение посетить Польшу.

Об этом пишет корреспондент Bloomberg Джош Уингров.



Журналист отметил, что глава Белого дома озвучил намерение посетить Польшу. Однако не сказал когда.

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В свою очередь координатор Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби не исключает визит президента США Джо Байдена в Украину.

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