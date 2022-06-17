«Действовал как главнокомандующий». Байден не жалеет за введение санкций против России
Джо Байден (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)
США не могли оставить без быстрого ответа начало полномасштабного вторжения России в Украину. Ведение санкций является лучшим курсом в данной ситуации.
Об этом заявил президент США Джо Байден, пишет Associated Press.
Он заявил, что не жалеет о введении санкций против России, хотя они стимулируют рост цен и создают этим политические риски для демократической партии в год выборов.
Байден заявил, что действовал как главнокомандующий, а не политик, думающий только о выборах.
«Я президент Соединенных Штатов. Это было сделано в лучших интересах страны. Без шуток. Что бы произошло, если бы самая сильная страна НАТО, которую мы создали вместе, не отреагировала на российскую агрессию?», — сказал Байден.
По его словам, безнаказанное продвижение России в глубь Украины привело бы к хаосу не только в Европе. Это могло бы подтолкнуть Китай к захвату Тайваня, а Северную Корею к еще более агрессивному продвижению своих ядерных амбиций.
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