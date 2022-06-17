«Действовал как главнокомандующий». Байден не жалеет о введении санкций против России

17 июня, 03:45
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Джо Байден (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Джо Байден (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

США не могли оставить без быстрого ответа начало полномасштабного вторжения России в Украину. Ведение санкций является лучшим курсом в данной ситуации.

Об этом заявил президент США Джо Байден, пишет Associated Press.

Он заявил, что не жалеет о введении санкций против России, хотя они стимулируют рост цен и создают этим политические риски для Демократической партии в год выборов.

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Байден заявил, что действовал как главнокомандующий, а не политик, думающий только о выборах.

«Я президент Соединенных Штатов. Это было сделано в лучших интересах страны. Без шуток. Что бы произошло, если бы самая сильная страна НАТО, которую мы создали вместе, не отреагировала на российскую агрессию?» — сказал Байден.

По его словам, безнаказанное продвижение России в глубь Украины привело бы к хаосу не только в Европе. Это могло бы подтолкнуть Китай к захвату Тайваня, а Северную Корею к еще более агрессивному продвижению своих ядерных амбиций.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   США Российская агрессия Джо Байден Санкции против России Санкции Запада Война России против Украины

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