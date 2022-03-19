Байден не предлагал Китаю пряники за отказ помогать России — Белый дом 19 марта, 04:03 Цей матеріал також доступний українською Джо Байден (Фото:Joshua Roberts/Pool via REUTERS)

США не предлагали Китаю никаких поощрений, чтоб тот не помогал России в войне против Украины. Но КНР сообщили о негативных последствиях подобных действий.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, Байден не предлагал Си Цзиньпину никаких «пряников» в обмен на согласие Китая не помогать России вроде снятия санкций, ранее введенных в отношении Китая.

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Псаки, впрочем, дала понять, что негативные последствия для Китая в случае, если он поможет России, необязательно обретут форму санкций.

В Белом доме сообщили подробности переговоров президента США Джо Байдена с китайским коллегой Си Цзиньпином.

Разговор был посвящен полномасштабному вторжению России в Украину. Байден изложил собеседнику позицию США и их партнеров и рассказал о действиях Вашингтона. Также американский президент «описал последствия» для Китая в том случае, если страна решит оказать поддержку агрессору, и заявил, что поддерживает дипломатическое урегулирование.

По данным американских СМИ, Россия попросила Китай поддержать ее полномасштабное вторжение в Украину, предоставив военную и экономическую помощь. Страна-агрессор и Китай эту информацию отрицают.

США предостерегли Китай от оказания помощи России. По словам посла Китая в Украине Фаня Сяньжуна, страна никогда не будет нападать на Украину, а поможет.

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