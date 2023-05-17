Деньги есть. Белый дом не планирует просить дополнительное финансирование для Украины — CNN

17 мая, 08:30
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Джо Байден (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Джо Байден (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Белый дом до сентября не планирует запрашивать у Конгресса средства для дополнительного финансирования Украины, несмотря на опасения законодателей, что деньги могут закончиться к лету, сообщает CNN.

«Благодаря двухпартийной поддержке Украины со стороны Конгресса, мы считаем, что у нас есть ресурсы, необходимые до конца этого финансового года», — сказал CNN представитель Белого дома.

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По его словам, по мере приближения к концу финансового года они проведут переоценку и определят, какие дополнительные ресурсы необходимы.

Заявление Белого дома прозвучало на фоне некоторого беспокойства на Капитолийском холме по поводу отсутствия, по их словам, ясности в этом вопросе со стороны администрации.

В декабре 2022 года Конгресс одобрил запрос администрации о выделении дополнительных 48 миллиардов долларов на вооружение для Украины и борьбу с пандемией, из которых 36 миллиардов долларов были выделены специально для Украины.

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Дополнительные ассигнования должны были действовать до 30 сентября 2023 года.

В прошлом году администрация запрашивала подобное дополнительное финансирование для поддержки Украины четыре раза — в марте, мае, сентябре и декабре.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   США Белый дом Конгресс США Война России против Украины

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