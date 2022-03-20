Байден не планирует посещать Украину во время поездки в Европу — Белый дом
Джо Байден (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)
Президент США Джо Байден на этой неделе не планирует приехать в Украину в рамках своей поездки в Европу.
Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Поездка будет сосредоточена на продолжении объединения мира вокруг поддержки украинского народа и против вторжения президента Путина в Украину, но планов посетить Украину нет», — говорится в ее Twitter.
24 марта Байден примет участие во внеочередном саммите НАТО в Брюсселе, а также присоединится к заседанию Европейского совета. На них, в частности, будет обсуждаться вторжение России в Украину. Как пишет CNN, эта поездка станет одним из тех визитов американских президентов за последние десятилетия в Европу, к которому будет приковано наибольшее количество внимания.
До этого Европу посетили несколько высокопоставленных представителей США, в том числе вице-президент Камала Харрис и госсекретарь Энтони Блинкен.
На фоне войны 15 марта Украину посетили премьер-министры трех стран — Чехии, Польши и Словении.
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