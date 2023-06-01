Угрозы не действуют. Байден все чаще переходит «красные линии» Путина — WP 1 июня, 19:42 Джо Байден (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Президент США Джо Байден все больше переступает так называемые «красные линии» России. Причиной является невыполнение угроз «наказать» Запад за поставки оружия Украине, сообщают американские официальные лица в комментарии Washington Post в четверг, 1 июня.

«Несмотря на апокалиптические предостережения российского лидера, Соединенные Штаты постепенно соглашаются расширить украинский арсенал ракетами Javelin и Stinger, ракетными установками HIMARS, передовыми системами противоракетной обороны, беспилотниками, вертолетами, танками M1 Abrams и, вскоре, истребителями четвертого поколения», — сказано в материале.

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Сообщается, что блеф российского диктатора Владимира Путина добавил лидерам США и Европы уверенности в том, что они могут продолжать предоставлять Украине вооружение «без тяжелых последствий».



«Проблема в том, что мы не знаем фактической красной линии. Это в голове одного человека, и это может меняться изо дня в день», — сказал Максим Саморуков, эксперт по России Фонда Карнеги.



Представители США сообщают, что риск эскалации остается одним из самых сложных аспектов войны для Байдена и его советников.



Для предоставления Украине нового оружия они ориентируются на четыре ключевых фактора, пишет WP.



«Им это нужно? Могут ли они этим воспользоваться? У нас это есть? Каким будет ответ России?», — сказал высокопоставленный чиновник Госдепа на условиях анонимности.



При этом официальные лица США считают, что возможным объяснением нежелания Путина нанести удар по Западу является сокращение российской армии.



«Кажется, не в их интересах вступать сейчас в прямую конфронтацию с НАТО. Они не в состоянии этого сделать», — сказал высокопоставленный чиновник США.



Тем не менее, официальные лица США остаются осторожными относительно того, что Россия, которая имеет крупнейший в мире ядерный арсенал, может пойти на эскалацию в Украине или где-либо еще.



Одним из последних решений, которое «пересекло красные линии» Кремля, стало содействие президента Байдена предоставлению Украине истребителей F-16.

19 мая президент США Джо Байден поддержал международную коалицию истребителей для Украины.



Инфографика: NV

В тот же день премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил, что Великобритания, США, Нидерланды, Бельгия и Дания будут участвовать в подготовке украинских пилотов на западных истребителях.

25 мая после завершения встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат Рамштайн) министр обороны США Ллойд Остин объявил, что Дания и Нидерланды возглавят европейскую коалицию по подготовке украинских пилотов на истребителях F-16.