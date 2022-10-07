Использование Путиным ядерного оружия закончится глобальным Армагеддоном — Байден

7 октября, 06:49
Поделиться:
Джо Байден (Фото:Jim Watson/Pool via REUTERS)

Джо Байден (Фото:Jim Watson/Pool via REUTERS)

Президент США Джо Байден назвал перспективой Армагеддона ядерные угрозы российского диктатора Владимира Путина. Он допускает, что РФ использует не «легкое тактическое оружие».

Об этом он сказал во время выступления на благотворительном мероприятии Демократической партии в Нью-Йорке, пишет CNN.

Байден добавил, что не допускает возможности «легко [использовать] тактическое ядерное оружие» так, чтобы это не закончилось глобальным Армагеддоном.

Видео дня

Читайте также:

Российский диктатор Владимир Путин (в центре) во время военных учений в Приморском районе РФ, 6 сентября (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Pool via REUTERS) Ядерный шантаж России рассчитан на Запад, он сдерживает поставки вооружений Украине — Бутусов

«Мы не сталкивались с перспективой Армагеддона со времен Кеннеди и кубинского ракетного кризиса», — сказал президент США.

Он считает, что Путин может зайти очень далеко из-за потери власти.

«У нас есть парень, которого я знаю достаточно хорошо. Он не шутит, когда говорит о потенциальном использовании тактического ядерного оружия, биологического или химического оружия, потому что его армия, можно сказать, неэффективна… Мы пытаемся выяснить, как далеко Путин зайдет? Где он остановится? Как поведет себя, когда потеряет не только лицо, но и значительную власть?», — подчеркнул Джо Байден, имея в виду неудачи Путина.

Ранее в украинской разведке заявляли, что считают угрозу применения Россией тактического ядерного оружия против Украины «очень высокой». В то же время, по мнению главы ГУР Кирилла Буданова, в ближайшее время Россия не нанесет ядерного удара.

В США заявили, что в случае применения РФ против Украины ядерного оружия ответ Вашингтона и союзников будет решительным. Штаты предупредили Кремль о " катастрофические последствия".

Читайте также:
«Прорывы очень неприятны для Путина». Что обеспечило молниеносные успехи ВСУ и готова ли РФ нанести ядерный удар по Украине — CIT

21 сентября российский диктатор Владимир Путин после объявления мобилизации в РФ в очередной раз пригрозил западным странам применением ядерного оружия, сказав, что «это не блеф».

https://www.youtube.com/embed/AtffS435ODo
Редактор: Дарья Харченко

Теги:   США Владимир Путин Ядерное оружие Джо Байден Ядерное вооружение Ядерная угроза Война в Украине Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X