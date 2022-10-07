Использование Путиным ядерного оружия закончится глобальным Армагеддоном — Байден 7 октября, 06:49 Джо Байден (Фото:Jim Watson/Pool via REUTERS)

Президент США Джо Байден назвал перспективой Армагеддона ядерные угрозы российского диктатора Владимира Путина. Он допускает, что РФ использует не «легкое тактическое оружие».

Об этом он сказал во время выступления на благотворительном мероприятии Демократической партии в Нью-Йорке, пишет CNN.



Байден добавил, что не допускает возможности «легко [использовать] тактическое ядерное оружие» так, чтобы это не закончилось глобальным Армагеддоном.

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«Мы не сталкивались с перспективой Армагеддона со времен Кеннеди и кубинского ракетного кризиса», — сказал президент США.

Он считает, что Путин может зайти очень далеко из-за потери власти.

«У нас есть парень, которого я знаю достаточно хорошо. Он не шутит, когда говорит о потенциальном использовании тактического ядерного оружия, биологического или химического оружия, потому что его армия, можно сказать, неэффективна… Мы пытаемся выяснить, как далеко Путин зайдет? Где он остановится? Как поведет себя, когда потеряет не только лицо, но и значительную власть?», — подчеркнул Джо Байден, имея в виду неудачи Путина.

Ранее в украинской разведке заявляли, что считают угрозу применения Россией тактического ядерного оружия против Украины «очень высокой». В то же время, по мнению главы ГУР Кирилла Буданова, в ближайшее время Россия не нанесет ядерного удара.

В США заявили, что в случае применения РФ против Украины ядерного оружия ответ Вашингтона и союзников будет решительным. Штаты предупредили Кремль о " катастрофические последствия".

21 сентября российский диктатор Владимир Путин после объявления мобилизации в РФ в очередной раз пригрозил западным странам применением ядерного оружия, сказав, что «это не блеф».