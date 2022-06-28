Байден об ударе по ТРЦ в Кременчуге: Россия будет продолжать нести ответственность за свою жестокость

28 июня, 06:10
Джо Байден (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Джо Байден (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Президент США Джо Байден назвал «жестоким» ракетный обстрел ТРЦ в Кременчуге Полтавской области.

Глава Белого дома отметил, что США и лидеры Большой семерки будут продолжать делать все чтобы РФ и лично диктатор Владимир Путин несли ответственность за свои действия.

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«Нападение России на мирных жителей в торговом центре жестоко. Мы солидарны с украинским народом. Как было продемонстрировано на саммите G7, США вместе с нашими союзниками и партнерами будут продолжать привлекать Россию к ответственности за такие зверства и поддерживать оборону Украины», — заявил Байден.

https://twitter.com/POTUS/status/1541544548186349570

Байден подчеркнул, что G7 продолжат вводить санкции против России, в частности, это касается «военно-промышленного комплекса Путина».

https://twitter.com/POTUS/status/1541550701674987523

«Можно было бы закрыть глаза на варварскую войну Путина против Украины, и цены на газ не влетели бы вверх, но Америка поднялась выше этого и с гордостью поддерживает Украину», — заявил Байден.

https://twitter.com/POTUS/status/1541567111037960195
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Разрушенный торговый центр в Кременчуге (Фото:REUTERS/Anna Voitenko) Две ракеты по мирному городу. В МВД опубликовали видео момента ракетного удара по Кременчугу

Вечером в понедельник, 27 июня, РФ нанесла ракетный удар по торгово-развлекательному центру Амстор в городе Кременчуг Полтавской области. Пока известно о 15 жертвах и минимум 50 раненых.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в торговом центре во время удара находились более тысячи человек, «количество жертв невозможно даже представить». Глава государства подчеркнул, что удар не имел никакой стратегической ценности для российской армии и таким образом страна-агрессор продолжает вымещать злость на гражданских.

Офис генерального прокурора Украины сообщил, что подано более 40 заявок о пропавших без вести людей. Антон Геращенко сообщил, что российские войска нанесли два удара по Кременчугу — вторая ракета упала на пустыре.

В городе находится Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, крупнейший в Украине. В начале апреля российские агрессоры нанесли по НПЗ массированный ракетный удар. Власти заявили, что НПЗ не возобновит работу до конца года.

https://www.youtube.com/watch?v=S2P6cCyLVqw
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   США Россия Владимир Путин Полтавская область Джо Байден Кременчуг Ракетные удары Война в Украине Война России против Украины

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