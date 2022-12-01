Байден назвал условие, при котором готов к переговорам с Путиным

1 декабря, 22:12
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Эммануэль Макрон и Джо Байден в Белом доме 1 декабря 2022 года (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Эммануэль Макрон и Джо Байден в Белом доме 1 декабря 2022 года (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Президент США Джо Байден заявил, что может провести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным, если тот решит прекратить полномасштабную войну против Украины.

Об этом он сказал во время брифинга в Белом доме после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщает Reuters.

Байден заявил, что не собирается в ближайшее время говорить с Путиным: «Я готов поговорить с господином Путиным, если… он решит, что заинтересован в поисках способа положить конец войне. Он пока этого не сделал».

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По мнению главы Белого дома, есть только один рациональный способ положить конец развязанной РФ полномасштабной войне — если Путин решит уйти из Украины.

«Но, похоже, он не собирается этого делать. Он платит очень высокую цену за то, что не делает этого, но устраивает невероятную, невероятную бойню мирному населению Украины. Бомбит детские сады, больницы, дома детей. То, что он делает, безумно», — добавил президент США.

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Эммануэль Макрон находится в США с государственным визитом.

В ноябре советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что каналы связи между Вашингтоном и Москвой остаются открытыми, несмотря на войну в Украине.

Он также подчеркивал, что обсуждение Украины без Украины невозможно, а позиция РФ неприемлема.

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   США Владимир Путин Переговоры Джо Байден Украина-США Переговоры с Россией Война России против Украины

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