Пекин отреагировал на слова Байдена о том, что Си Цзиньпин — диктатор 21 июня, 12:04 В Пекине ответили Байдену (Фото:Thomas Peter/Reuters)

Китай назвал заявление президента США Джо Байдена о том, что лидер КНР Си Цзиньпин является диктатором, «публичной политической провокацией».

«Эти высказывания абсурдны и крайне безответственны», — сказала спикер МИД Китая Мао Нин, пишет Bloomberg.

По ее словам, такие заявления противоречат дипломатическим протоколам. Пекин выражает протест.

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«Это противоречит основным фактам и дипломатическим протоколам, серьезно нарушает политическое достоинство Китая и равносильно публичной политической провокации. Китай выражает свое сильное недовольство и протест», — резюмировала представительница китайского МИД.

Байден назвал главу КНР Си Цзиньпина диктатором, когда рассказывал о его реакции на сбитый в начале года над Соединенными Штатами китайский разведывательный аэростат.

«Причина, почему Си Цзиньпин очень расстроился, когда я сбил тот воздушный шар с двумя вагонами шпионского оборудования, заключается в том, что он не знал, что он там был. Нет, я серьезно. А это то, что диктаторам очень не нравится, — когда они не знают, что происходит», — сказал он.

Такое замечание он сделал через день после визита Энтони Блинкена в Пекин, где он встретился с главой КНР и топ-чиновниками. Он стал первым госсекретарем США, который посетил страну за последние пять лет.

Цель его поездки состояла в том, чтобы снизить напряженность в отношениях двух стран, которая заметно возросла в последние месяцы, в частности после инцидента со разведывательным аэростатом. Тогда Блинкен отменил запланированную поездку в Пекин.

К значительным прорывам его июньский визит не привел, но глава Китая и госсекретарь США заявили, что «определенного прогресса» достичь удалось, хотя серьезные разногласия между Вашингтоном и Пекином и остаются.

17 июня Байден заявил, что надеется встретиться с Си Цзиньпином в течение следующих нескольких месяцев.