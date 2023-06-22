В Госдепе надеются на продолжение сотрудничества с Китаем после слов Байдена о диктаторстве Си Цзиньпина 22 июня, 02:41 Лидер Китая Си Цзиньпин (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Заместитель спикера Госдепартамента США Ведант Пател выразил надежду на продолжение сотрудничества с Китаем на фоне заявлений Джо Байдена.



«Ни для кого не является сюрпризом, что мы, конечно, имеем разногласия и вещи, с которыми не согласны, и президент считает, что дипломатические усилия, в том числе недавняя поездка госсекретаря, является ответственным способом урегулировать напряженность», — заявили в Госдепе.

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Пател также не смог ответить, повлияют ли заявления Байдена на запланированные визиты администрации США в Пекин.

Байден назвал главу КНР Си Цзиньпина диктатором, когда рассказывал о его реакции на сбитый в начале года над Соединенными Штатами китайский разведывательный аэростат.

«Причина, почему Си Цзиньпин очень расстроился, когда я сбил тот воздушный шар с двумя вагонами шпионского оборудования, заключается в том, что он не знал, что он там был. Нет, я серьезно. А это то, что диктаторам очень не нравится, — когда они не знают, что происходит», — сказал он.

Китай назвал заявление президента США Джо Байдена о том, что лидер КНР Си Цзиньпин является диктатором, «публичной политической провокацией».

