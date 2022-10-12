Байден назвал Путина «рациональным игроком», который просчитался

12 октября, 04:10
Поделиться:
Джо Байден (Фото:REUTERS/Elizabeth Frantz)

Джо Байден (Фото:REUTERS/Elizabeth Frantz)

Глава Белого дома Джо Байден заявил, что считает кремлевского диктатора Владимира Путина «рациональным игроком».

Об этом сообщает CNN.

«Я думаю, что он рациональный игрок, который значительно просчитался», — заявил Байден.

В то же время, глава Белого дома вспомнил речь Путина ранним утром 24 февраля перед полномасштабным вторжением в Украину. Данную речь и мотивы Путина Байден уже считает «иррациональными».

Видео дня

«Я думаю, что его цели не были рациональными. Я думаю, он думал, что его встретят с распростертыми объятиями, что это дом матушки-России в Киеве, и это место, где его встретят. И я думаю, что он просто совершенно просчитался», — сообщил Байден.

Читайте также:
«Крайняя жестокость незаконной путинской войны». Байден отреагировал на массированный ракетный удар РФ по Украине

11 октября глава МИД страны агрессора РФ Сергей Лавров допустил встречу российского диктатора Владимира Путина и президентом США Джо Байденом на саммите G20, Москва якобы ждет предложений.

https://www.youtube.com/watch?v=q2ciM3Qc-vg
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Владимир Путин Джо Байден Война в Украине Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Главное сегодня

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X