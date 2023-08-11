Байден назвал Китай «бомбой замедленного действия» из-за проблем с экономикой 11 августа, 06:22 Джо Байден (Фото:REUTERS/Джонатан Эрнст)

Президент США Джо Байден назвал Китай «бомбой замедленного действия». Он связал это с нарастанием в стране экономических проблем и медленным ростом китайской экономики.

Об этом американский глава заявил на политическом сборе средств в штате Юта, передает Reuters.



По словам Байдена, сейчас Китай «находится в беде» и Соединенные Штаты не хотят наносить вред Китаю, а лишь стремятся к рациональным отношениям с этой страной.

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Накануне он уже называл лидера Китая Си Цзиньпина «диктатором» через день после визита в КНР госсекретаря Энтони Блинкена, который договаривался о стабилизации американо-китайских отношений, которые Пекин называет самыми низкими с момента их установления в 1979 году. Тогда Пекин выразил возмущение, но ограничился заявлением МИД о неприемлемости таких высказываний в адрес китайского лидера.

Последние статистические данные свидетельствуют о том, что потребительский сектор Китая с высокой вероятностью впал в дефляцию, на фоне чего в июле отпускные цены производителей товаров продолжили падение.

Эксперты предполагают, что Китай вступает в эпоху значительно более медленного экономического роста со стагнацией потребительских цен и заработной платы, что контрастирует с инфляцией в других странах мира.