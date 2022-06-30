Байден на саммите в Мадриде: Путин получит именно то, чего не хочет

30 июня, 18:11
Президент США Джо Байден (Фото:REUTERS/Jonathan Erns)

Президент США Джо Байден (Фото:REUTERS/Jonathan Erns)

Президент США Джо Байден заявил, что российский диктатор Владимир Путин пытался разрушить НАТО, но получит именно то, чего не хотел. Об этом сообщает CNN.

«Путин думал, что сможет разрушить Трансатлантический Альянс. Он пытался ослабить нас. Он ожидал, что наша решимость рухнет. Но он получает именно то, чего не хотел», — сказал Байден во время брифинга в Мадриде.

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Он подчеркнул, что страны-союзницы «сплочены как никогда», а с Финляндией и Швецией Альянс станет сильнее, чем когда-либо был.

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«Он хотел финляндизации НАТО. Он добился натоизации Финляндии», — сказал американский президент.

29 июня НАТО официально пригласила Швецию и Финляндию в Альянс. За день до этого Турция, Финляндия и Швеция подписали трехсторонний меморандум о взаимопонимании.

Путин угрожает «ответными мерами» на появление военной инфраструктуры Североатлантического альянса в Финляндии и Швеции.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Владимир Путин НАТО Джо Байден

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