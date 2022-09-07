Байден и Трасс договорились о дальнейшей поддержке Украины

7 сентября, 06:13
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Джо Байден (Фото:REUTERS/Elizabeth Frantz)

Джо Байден (Фото:REUTERS/Elizabeth Frantz)

В ночь на среду, 7 сентября, президент США Джо Байден провел первые переговоры с новоизбранной премьер-министром Великобритании Лиз Трасс.

После переговоров Джо Байден отметил, что договорился с Лиз Трасс о дальнейшей поддержке Украины в противостоянии российской агрессии.

«Поздравляю премьер-министра Лиз Трасс. Я с нетерпением жду углубления особых отношений между нашими странами и тесного сотрудничества над глобальными вызовами, включая продолжение поддержки Украины, в то время когда она защищается от российской агрессии», — заявил Байден.

Видео дня

https://twitter.com/POTUS/status/1567184098195537921
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6 сентября Лиз Трасс официально вступила в должность премьер-министра Великобритании. Свои первые переговоры она провела с президентом Украины Владимиром Зеленским.

https://www.youtube.com/watch?v=p27aoFfA5pE
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   США Великобритания Джо Байден Война в Украине Лиз Трасс Война России против Украины

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