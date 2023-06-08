В центре внимания — война РФ против Украины. Сегодня Байден и Сунак впервые проведут переговоры в Белом доме 8 июня, 10:13 Джо Байден и Риши Сунак (Фото:Paul Faith/Pool via REUTERS)

Премьер-министр Риши Сунак впервые посетит Белый дом в четверг, 8 июня, для переговоров с президентом США Джо Байденом. Они сосредоточатся на обсуждении российского вторжения и совместной поддержки Украины, сообщает Associated Press.

Кроме того, переговоры в Белом доме будут касаться Китая, экономической безопасности, международного сотрудничества по регулированию искусственного интеллекта и тому подобное.

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Однако, по словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, 15-месячное вторжение России в Украину будет «главной темой».

В AP News отмечают, что США и Великобритания являются ведущими лидерами по поставкам Украине военных возможностей и играют главную роль в подготовке и оснащении украинских пилотов на истребителях F-16.

«Два лидера рассмотрят ряд глобальных вопросов, включая наше экономическое партнерство или совместную поддержку Украины, когда она защищается от агрессивной войны России, а также дальнейшие действия по ускорению перехода на чистую энергию», — сказала Жан-Пьер.

7 июня сообщалось, что Сунак во время визита в Вашингтон обсудит с Байденом дальнейшие поставки военной помощи для Украины, в частности усиление ПВО.

В тот же день Сунак заявлял, что разведывательные службы Великобритании все еще оценивают доказательства подрыва Каховской ГЭС, но «если окажется, что они были преднамеренными, это будет означать новое дно… ужасное варварство со стороны России».

Президент США Джо Байден также отреагировал на подрыв Каховской гидроэлектростанции российскими военными. Он пообещал поддерживать Украину.