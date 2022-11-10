Первая личная встреча. Байден и Си Цзиньпин встретится на саммите G20 — Белый дом 10 ноября, 20:20 Джо Байден и Си Цзиньпин (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Президент США Джо Байден проведет встречу с лидером Китая Си Цзиньпином на саммите G20 в понедельник, 14 ноября. Это будет первая личная встреча лидеров.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Она уточнила, что лидеры обсудят ряд региональных и глобальных вопросов.

«Лидеры обсудят усилия по поддержке и углублению линий связи между Соединенными Штатами и КНР», — говорится в заявлении.

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Карин Жан-Пьер сообщила, что США и Китай будут работать вместе там, где общие интересы совпадают, особенно над транснациональными вызовами, затрагивающими международное сообщество.

Оба лидера также обсудят ряд региональных и глобальных вопросов. Как сообщает издание The New York Times, президент Байден не пойдет на фундаментальные уступки по Тайваню.

Байден ожидает, что встреча сосредоточена на определенных ожиданиях от китайской стороны. Издание подчеркивает, что напряженность между странами продолжает расти по таким вопросам, как Тайвань и вторжение России в Украину.

Ожидается, что Байден и Си Цзиньпин обсудят также торговлю, права человека и Северную Корею. Отмечается, что организация встречи дает Байдену шанс восстановить границы с лидером, к которому он относится скорее как к врагу времен холодной войны, чем к скептически настроенному конкуренту. Байден сказал во время пресс-конференции, что он хотел провести «красные линии» в рабочих отношениях с Китаем, оценить критические интересы Соединенных Штатов и определить, противоречат ли они друг другу. И если они есть, как это решить.

Однако администрация Байдена надеется, что Си Цзиньпин будет готов к совместной работе, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение отношений. Байден и его советники предположили, что две страны могут вместе работать над противодействием Северной Корее, поскольку она увеличивает ракетные испытания и размещает военные самолеты у границы с Южной Кореей.

Ранее Си Цзиньпин и Джо Байден обсудили возможную встречу во время более чем двухчасового телефонного разговора 28 июля, который включал в себя напряженные переговоры по поводу визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров Тайвань.

Команда Байдена давно работает над организацией личной встречи между двумя лидерами, чтобы снизить напряженность в отношении Тайваня, а также решить спорные вопросы международной торговли.