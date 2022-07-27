Байден и Си Цзиньпинь обсудят войну в Украине и напряженность вокруг Тайваня — Белый дом

27 июля, 02:07
Джо Байден (Фото:Kevin Lamarque/File Photo/Reuters)

Джо Байден (Фото:Kevin Lamarque/File Photo/Reuters)

На этой неделе должен состоятся телефонный разговор между президентом США Джо Байденом и лидером Китая Си Цзиньпином. Коллеги планируют обсудить вторжение России в Украину и напряженность вокруг Тайваня.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главого представителя Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби.

Ожидается, что управление экономической конкуренцией между двумя странами также будет затронуто в телефонном разговоре, который, как заявил Байден в понедельник, ожидается в конце этой недели.

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«Все, от напряженности вокруг Тайваня до войны в Украине, а также того, как нам лучше справляться с конкуренцией между нашими двумя странами, особенно в экономической сфере», — сказал Кирби.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Китай Джо Байден Тайвань Война в Украине Си Цзиньпин США-Китай Война России против Украины

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