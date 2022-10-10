Байден и Шольц обсудили Украину и ядерный шантаж Путина 10 октября, 00:15 Байден и Шольц провели телефонные переговоры (Фото:Jonathan Ernst; Michael Sohn via REUTERS)

Президент США Джо Байден в воскресенье, 9 октября, поговорил по телефону с канцлером Германии Олафом Шольцем. Разговор длился почти час. Лидеры, в частности, обсуждали поддержку Украины.

Как сообщают в Белом доме, главы государств обсудили ситуацию в Украине, а также «обязательства по оказанию помощи Украине в сфере экономики и безопасности». Стороны также подтвердили свое стремление привлечь Россию к ответственности.



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Байден и Шольц также обсудили «последние события на мировых рынках энергоресурсов и важность обеспечения стабильных и доступных по цене поставок энергоресурсов».

Согласно сообщению немецкой стороны, в центре внимания разговора была подготовка к следующим встречам G7 и G20, где, в том числе речь будет идти о дальнейшем реагировании на войну РФ против Украины и ее последствиях.

Как сообщает Берлин, лидеры осудили эту дальнейшую эскалацию и разделяют оценку, что частичная мобилизация РФ – большая ошибка.

«Это еще раз показывает горькую цену, которую придется заплатить гражданам России за просчеты президента Путина. Они подвергли критике последние ядерные угрозы Москвы как безответственные и согласились, что такой шаг будет иметь экстраординарные серьезные последствия для России», — говорится в коммюнике.

Берлин отмечает, что отказ России прислушаться к международному сообществу и прекратить боевые действия ведет ее к все большей международной изоляции.

Шольц и Байден подчеркнули, что и дальше призывают Путина прекратить боевые действия и полностью вывести войска со всей территории Украины.

«США и Германия продолжат и дальше поддерживать Украину в противодействии российской агрессии и восстановлении суверенитета и территориальной целостности и будут сохранять санкционное давление на Россию», — отмечают в немецком коммюнике.

Кроме того, Шольц и Байден осудили диверсии на российских газопроводах Северный поток-1 и Северный поток-2 и подчеркнули, что умышленное повреждение критической инфраструктуры неприемлемо и на это будет объединена реакция.