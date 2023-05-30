Байден и Эрдоган обсудили вопрос F-16 и вступление Швеции в НАТО 30 мая, 11:06 Джон Байден общается с журналистам перед отъездом из Белого дома в штат Делавэр (Фото:Скриншот из видео/Reuters)

В понедельник, 29 мая, президент США Джо Байден заявил, что во время телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом выразил свое желание, чтобы Анкара отказалась от своих возражений против вступления Швеции в НАТО. В свою очередь Эрдоган повторил желание Турции приобрести истребители F-16.

Об этом Байден сказал журналистам перед отъездом из Белого дома в штат Делавэр, пишет Reuters.

«Я говорил с Эрдоганом. Я поздравил Эрдогана. Он все еще хочет поработать над F-16. Я сказал ему, что мы хотим заключить соглашение со Швецией, так давайте это сделаем. И мы снова будем на связи друг с другом», — сказал Байден.

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Байден подтвердил, что обсуждал с Эрдоганом вопрос о членстве Швеции в НАТО и выразил свои ожидания относительно возможных сдвигов в этом вопросе со стороны турецкого президента.

«Я поднял этот вопрос с ним. Мы поговорим об этом больше на следующей неделе», — добавил Байден.

В мае 2022 года Швеция и Финляндия одновременно подали заявки на присоединение к НАТО на фоне полномасштабной войны России против Украины.

4 апреля Финляндия официально присоединилась к НАТО, став 31-й страной-членом Североатлантического Альянса.

В то же время Турция и Венгрия — единственные члены НАТО, которые пока не ратифицировали заявку Швеции. Турция выдвигала стране условия, связанные с активностью курдских сообществ на их территории, в частности, требовала от Швеции выдать 120 террористов.

Администрация США побуждает своих союзников в НАТО, в частности Турцию и Венгрию, к скорейшей ратификации вступления Швеции.

Турция выразила желание приобрести истребители F-16 от США на сумму $20 миллиардов, а также около 80 модернизационных комплектов. Однако, сделка столкнулась с препятствиями из-за возражений со стороны Конгресса США, который не принимает позицию Турции относительно отказа в расширении НАТО. Администрация Байдена неоднократно заявляла, что поддерживает это соглашение.