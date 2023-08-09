Байден одобрил обучение украинских пилотов на F-16 — Пентагон
Джо Байден (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)
Президент США Джо Байден одобрил тренировки украинских военных на истребителях F-16. Процесс обучения возглавляют Дания и Нидерланды.
Об этом сообщила заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх, пишет Укринформ.
«Как вы знаете, процесс подготовки украинских пилотов на истребителях F-16 возглавляют Дания и Нидерланды. Президент Байден „дал зеленый свет“, чтобы позволить и поддержать процесс обучения», — сказала она.
Сингх отметила, что по состоянию на сейчас с американской стороны нет официальных заявлений относительно деталей будущих тренировок украинских пилотов.
Как говорил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, украинские пилоты начнут обучение на истребителях F-16 до конца лета.