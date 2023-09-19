Байден хочет услышать от Зеленского лично о ситуации на фронте — Кирби 19 сентября, 04:13 Джо Байден (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein/File Photo)

Президент США Джо Байден хочет услышать лично от украинского коллеги Владимира Зеленского о развитии событий в Украине, в частности, о прогрессе контрнаступления ВСУ.

Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает Укринформ.



«Президент с нетерпением ждет, чтобы услышать от президента Зеленского об украинском контрнаступлении, а также прогресс, которого они достигают — своего рода его собственную оценку того, как выглядит ситуация на поле боя», — сказал Кирби.

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По его словам, Байден хочет заверить Зеленского, что поддержка США будет продолжаться.

Кирби подчеркнул, что встреча в Белом доме будет происходить в «критически важное время». Он напомнил, что ВСУ продолжают достигать успехов в контрнаступлении, Россия обращается к другим странам-изгоям, таким как КНДР, а международное сообщество объединяется в поддержку Украины, в частности в формате Рамштайн.

Представитель Белого дома подтвердил, что Президент Украины во время визита в Вашингтон планирует посетить Конгресс США: «Для членов Конгресса важно услышать непосредственно от Президента Зеленского все то же, что услышит от него президент Байден».

Также Кирби подчеркнул, что украинский лидер постоянно в публичном и частном порядке выражал благодарность за все, что Штаты делают для поддержки ВСУ.

Президент Владимир Зеленский в понедельник, 18 сентября, прибыл в Нью-Йорк, где проходит 78-я сессия Генеральной ассамблеи ООН.

В Вашингтоне у президента запланированы встречи с американским коллегой Джо Байденом, лидерами палат и партий Конгресса, военным руководством, американским бизнесом, журналистами и громадой.