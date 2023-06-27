Байден планирует провести телефонный разговор с Зеленским 27 июня, 06:21 Джо Байден (Фото:Kiyoshi Ota/Pool via REUTERS)

Президент США Джо Байден планирует в ближайшее время провести телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

«Он (Байден — ред.) очень скоро планирует снова поговорить с президентом Зеленским», — сказал Кирби.

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Он также сообщил, что предыдущий разговор американского и украинского президентов относительно последнего развития событий в России, а также ситуации в Украине и усиления взаимодействия состоялся накануне. Кроме того, глава Белого дома провел подобные разговоры с другими лидерами.