Байден планирует провести телефонный разговор с Зеленским

27 июня, 06:21
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Джо Байден (Фото:Kiyoshi Ota/Pool via REUTERS)

Джо Байден (Фото:Kiyoshi Ota/Pool via REUTERS)

Президент США Джо Байден планирует в ближайшее время провести телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

«Он (Байден — ред.) очень скоро планирует снова поговорить с президентом Зеленским», — сказал Кирби.

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Он также сообщил, что предыдущий разговор американского и украинского президентов относительно последнего развития событий в России, а также ситуации в Украине и усиления взаимодействия состоялся накануне. Кроме того, глава Белого дома провел подобные разговоры с другими лидерами.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   США Джо Байден Украина-США Владимир Зеленский

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