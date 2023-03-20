Байден хочет еще раз провести переговоры с Си Цзиньпином — Белый дом 20 марта, 22:47 Джо Байден и Си Цзиньпин (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Президент США Джо Байден хочет еще раз поговорить с Си Цзиньпином.

Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, сообщает CNN.

Кирби сказал, что между лидерами США и Китая пока ничего не запланировано. Официальные лица США хотят быть уверенными, что «это произойдет в ближайшее время», добавил он.

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«Важно, чтобы мы держали эти линии связи открытыми, особенно сейчас, когда напряженность настолько высока», — сказал он.

Байден провел встречу с Си в ноябре 2022 года в кулуарах саммита G20 на Бали. Это была их первая личная встреча с тех пор, как Байден стал президентом США. В то время президент сказал журналистам, что он был «открыт и откровенен» с Си по целому ряду вопросов, по которым Пекин и Вашингтон расходятся во мнениях.

Кирби также заявил, что США хотят перенести визит госсекретаря Блинкена в Пекин. Он был отложен в феврале в связи с запуском предположительно китайского воздушного шара-шпиона.

20 марта китайский лидер Си Цзиньпин начал свой визит в Москву (20−22 марта), где его принимает российский диктатор Владимир Путиным. Для главы КНР это первый государственный визит в РФ за четыре года.

Си Цзиньпин стал первым мировым лидером, который лично встретился с Путиным после того, как 17 марта Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордер на арест российского диктатора. Путина теперь могут арестовать как минимум на территории 123 стран, ратифицировавших Римский статут.