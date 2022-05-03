Байден хочет посетить Украину, но пока таких планов нет — Белый дом 3 мая, 09:13 Цей матеріал також доступний українською Джо Байден (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Белый дом пока не планирует визит в Украину президента США Джо Байдена, несмотря на его желание совершить такую поездку.

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Об этом в ходе брифинга сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Пока планов нет, и, очевидно, мы продолжим оценку… Как вы знаете, наша цель — снова открыть посольство, чтобы наши дипломаты вернулись туда, не просто ездили туда-сюда, а присутствовали в стране. И я знаю, что президент хотел бы посетить Украину, но на данный момент таких планов в работе нет», — заявила она.

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Ранее Украину с визитом посещали госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин.

Также в Киев приезжала спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

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