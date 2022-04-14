Байден заявил, что готов приехать в Украину

14 апреля, 21:41
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Джо Байден (Фото:REUTERS/Leah Millis/File Photo)

Джо Байден (Фото:REUTERS/Leah Millis/File Photo)

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Президент США Джо Байден, отвечая на вопрос журналистки, заявил, что готов посетить Украину. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Война России против Украины — главные события 14 апреля

Журналистка спросила, кого глава Белого дома может отправить в Украину. В ответ Байден в шутку поинтересовался, готова ли она сама поехать, а та задала встречный вопрос.

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«Да, [готов]», — сказал президент США.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источник сообщил, что в США состоялись предварительные внутренние переговоры по поводу визита в Украину высокопоставленного члена администрации. CNN писал, что Байден и вице-президент Камала Харрис вряд ли посетят Киев в ближайшее время.

Позже Байден заявил, что его администрация сейчас решает, отправлять ли представителя в Украину.

https://twitter.com/therecount/status/1514641894327861248

25−26 марта президент США находился с визитом в Польше и встретился с украинскими беженцами. Тогда он сказал, что разочарован невозможностью посетить Украину и что ему «не позволят» это сделать.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   США Джо Байден Украина-США Война России против Украины

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