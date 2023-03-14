Джо Байден анонсировал переговоры с Си Цзиньпином в ближайшее время 14 марта, 03:14 Джо Байден и Си Цзиньпин (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Президент США Джо Байден заявил, что в ближайшее время он намерен провести переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином.

Об этом сообщает Reuters.

Глава Белого дома не уточнил, когда состоится разговор, однако ожидает, что это произойдет в ближайшее время.

24 февраля Зеленский заявил о намерении встретиться с Си Цзиньпином. В первый и в последний раз они говорили 13 июля 2021 года. По его словам, вопрос не только в войне, но и в том, чтобы сохранить экономические отношения.

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Ранее СМИ сообщали, что Си Цзиньпин планирует провести первый почти через два года и с начала развязанной Россией полномасштабной войны разговор с Зеленским.

Ожидается, что переговоры состоятся после визита Си Цзиньпина к российскому диктатору Владимиру Путину на следующей неделе.