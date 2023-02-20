«В ту ночь мир готовился к падению Киева. Год спустя Украина стоит». Байден рассказал о разговоре с Зеленским 24 февраля 20 февраля, 13:10 Джо Байден и Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

После полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с американским лидером Джо Байденом заявил, что не знает, когда они будут еще раз говорить.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в Киеве в понедельник, 20 февраля, пишет CNN.

«Была поздняя ночь в Вашингтоне и раннее утро в Киеве. Российские самолеты были в воздухе, танки пересекали вашу границу, вы сказали мне, что слышите звуки взрывов. Я этого не забуду. Я спросил вас: что я могу для вас сделать?» — вспомнил Байден первый разговор с Зеленским 24 февраля.

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Тот попросил американского коллегу собрать мировых лидеров и просить поддержать Украину.

«Вы сказали, что не знаете, когда мы сможем снова поговорить. В ту ночь в прошлом году мир буквально готовился к падению Киева. Возможно, даже к концу Украины. Год спустя Киев продолжает стоять, Украина продолжает стоять, демократия продолжает стоять, а Америка и мир вместе с вами», — подчеркнул Байден.

20 февраля президент США начал свой визит в Европу с неожиданной поездки в Киев. Его ждали в Польше, однако Байден появился с первым с начала полномасштабной развязанной Россией войны визитом в Украине. Он объявил о предоставлении Украине $500 млн дополнительной помощи, анонсировал новые санкции против России и обсудил, по данным СМИ, с Зеленским передачу Киеву дальнобойного оружия.