Загадочные дроны и «бавовна» в РФ. Подоляк заявил, что Украина не наносит ударов по территории агрессора, а ведет оборонительную войну 1 марта, 11:22 Подоляк назвал «бавовну» в РФ внутренней атакой, спровоцированной «процессами паники и распада» (Фото:Hennadii Minchenko/Reuters)

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отреагировал на взрывы в ряде городов России и запуск загадочных беспилотников по территории страны-агрессора 28 февраля.

В своем Twitter он написал, что Украина не наносит ударов по территории России, а ведет оборонительную войну для деоккупации всех своих земель.

«Украина не наносит ударов по территории России. Украина ведет оборонную войну с целью деоккупации всех территорий. Это аксиома», — отметил он.

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Подоляк также назвал запуск беспилотников «внутренними атаками», которые являются проявлением процесса «паники и распада» в РФ.

«В России нарастают процессы паники и распада, проявлением которых является увеличение внутренних атак неустановленных летательных объектов на объекты инфраструктуры», — резюмировал советник главы ОП.

28 февраля в разных регионах России произошла серия загадочных взрывов и других случаев, связанных с появлением неизвестных беспилотников.

В ночь на 28 февраля власти российского Белгорода сообщили о падении трех беспилотников.

Позже в российском городе Туапсе местную нефтебазу атаковали «два неизвестных летающих аппарата». В результате взрыва вспыхнул масштабный пожар.

В Санкт-Петербурге ввели план Ковер из-за неизвестного объекта в воздушном пространстве над городом. В Минобороны РФ назвали это «учениями».

В Подмосковье беспилотник упал возле объекта Газпрома.