Последствия «бавовны» в Крыму. В ГУР заявили, что напуганные оккупанты переместили большинство боевых кораблей в РФ 3 мая, 13:14 Масштабный пожар на нефтебазе в Севастополе после «бавовны» 29 апреля (Фото:Stringer/Reuters)

После участившихся случаев «бавовны» в оккупированным Крыму российские оккупанты переместили большинство своих военных кораблей в РФ.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью телеканалу Киев.

По его словам, боевые корабли РФ, в частности, находятся в Новороссийске. Такое решение россияне приняли для того, чтобы избежать их уничтожения на территории временно оккупированного Крыма.

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«Мы видим, что россияне боятся. Та же база в Севастополе и другие военные объекты сейчас мощно охраняются, оккупанты оборудуют позиции, чтобы защититься от любых атак против этой инфраструктуры», — отметил Скибицкий.

Представитель ГУР МО добавил, что до осени прошлого года оккупанты не уделяли особого внимания обороне Крыма, но после успеха ВСУ на территории материковой Украины и активизации движения сопротивления в Крыму начали укрепляться.

Главный редактор BlackSeaNews Андрей Клименко сообщал, что с начала 2023 года во временно оккупированном Крыму зафиксировали более 30 «бавовн».

Накануне оккупанты в Крыму жаловались на «атаку беспилотников». Также утром 29 апреля в оккупированном Крыму в Казачьей бухте вблизи Севастополя раздались взрывы. На местной нефтебазе начался масштабный пожар, поднялся густой черный дым.

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2 мая стало известно, что под Симферополем горела база российских погранвойск.