Четыре дрона-камикадзе атаковали Белгородскую область РФ — росСМИ

9 июня, 09:57
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В последние месяцы участились случаи падения беспилотников в Белгородской области РФ (Фото:Maxim Shemetov/Reuters)

В последние месяцы участились случаи падения беспилотников в Белгородской области РФ (Фото:Maxim Shemetov/Reuters)

8 июня четыре дрона-камикадзе атаковали село Вязовое Белгородской области РФ.

Как сообщает издание Baza, беспилотники якобы были запущены со стороны Сумской области.

Российский населенный пункт находится в 400 м от границы с Украиной.

Telegram-канал Shot отмечает, что дроны сбросили взрывчатку в поле.

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Утверждается, что в этом время там находился местный пастух, он якобы получи множественные осколочные ранения и госпитализирован.

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4 июня бойцы Русского добровольческого корпуса и Легиона Свобода России заявили, что совершили очередной рейд в Белгородскую область. 5 июня в РДК говорили, что «уже который день» полностью контролируют российское село Новая Таволжанка.

Также добровольцы обратились к губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову и заявили, что «в качестве жеста доброй воли» они «готовы отдать» ему пленных российских солдат за возможность пообщаться с ним лично, «обсудить текущую ситуацию в регионе» и будущее России в целом.

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Гладков не явился на встречу в Новой Таволжанке для обмена пленных. Бойцы заявили о намерении передать российских пленных, взятых во время рейдов в Белгородскую область, в обменный фонд Украины.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Россия Белгородская область Война России против Украины дроны-камикадзе

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