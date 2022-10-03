Франция планирует передать Украине 20 бронеавтомобилей Bastion — СМИ 3 октября, 17:02 Бронированная машина Bastion (Фото:amgeneral.com)

Франция планирует в ближайшее время передать Украине 20 бронированных машин Bastion производства компании Arquus. Об этом сообщает издание La Tribune со ссылкой на источники.

Как пишет газета, заключение контракта между входящей в группу Volvo французской компанией и министерством обороны уже на финальном этапе.

Вес бронеавтомобилей — 12,5 тонн. Bastion могут перевозить до десяти военных. Они уже много лет находятся на вооружении стран Африки. Как пишет BFM TV, Украине передадут модель, оснащенную башней с возможностью установки пулемета калибра 12,7 мм.

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