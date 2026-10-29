«Белый дом склоняет колени перед Путиным». Обама заявил, что Трамп предает украинцев и отталкивает союзников США

Об этом он заявил в среду, 28 октября, на предвыборном митинге United for Georgia.

«И пока мы отталкиваем ключевых союзников, таких как Канада, Белый дом склоняет колени перед Путиным и предает украинцев, борющихся за свою свободу и демократию», — отметил Обама.

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Экс-президент также заявил, что администрацией Трампа руководят «несерьезные люди», а за их необдуманные решения в конечном счете «расплачиваются все остальные».

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Барак Обама стал президентом США 20 января 2009 года, представляя Демократическую партию. Он был избран на два президентских срока. Обама оставался на посту до 20 января 2017 года, после чего его сменил республиканец Дональд Трамп.

Ухудшение отношений между Украиной и США — главное

10 октября президент США Дональд Трамп обвинил Зеленского в том, что тот «мог завершить войну, но не сделал этого». Он заявил, что Украина должна избрать нового президента, который договорится о завершении войны.

11 октября Зеленский заявил, что в случае, если российский диктатор Владимир Путин согласится на прекращение огня на 60 дней, Украина проведет выборы. 12 октября в Кремле отказались обеспечить перемирие на 60 дней для проведения выборов в Украине.

15 октября газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что лидеры ЕС планируют призвать президента Украины Владимира Зеленского смягчить публичную критику президента США Дональда Трампа, опасаясь дальнейшего ухудшения отношений между Киевом и Вашингтоном.

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18 октября президент Владимир Зеленский заявил, что сообщение с сигналом ограничить работу Starlink и Starshield для Украины поступило от правительства США.

22 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его американский коллега Дональд Трамп безосновательно обвиняет Украину в повышении мировых цен на топливо. 18 октября Дональд Трамп в публикации в социальной сети Truth Social раскритиковал украинские удары по нефтеперерабатывающим предприятиям в России, утверждая, что они наносят ущерб мировому рынку дизельного топлива.

Трамп также обвинил президента Украины Владимира Зеленского в нежелании завершать войну. В ответ Владимир Зеленский подчеркнул, что Киев дал положительный ответ на каждое предложение о прекращении огня и что Украина «никогда не хотела этой войны».