«Можно лишить Нобелевской премии мира». Позиция Обамы по Украине была скандальной, он частично ответственен за эту войну — Грицак 23 февраля, 16:34 Ярослав Грицак подчеркнул, что Барак Обама ошибался, считая, что стратегические интересы США уже не в Европе, а в Китае (Фото:2020 Democratic National Convention/Pool via REUTERS)

Историк и профессор Украинского Католического Университета Ярослав Грицак в интервью Radio NV заявил, что позиция бывшего президента США Барака Обамы в отношении Украины была скандальной и он частично ответственен за войну.

«Позиция Обамы к Украине, я считаю, была скандальной. Кто-то есть из крупных политиков, кто ответственен за эту войну. Таким человеком, в частности, является Обама», — сказал Грицак в эфире Radio NV.

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По словам историка, Обама был "слишком умным" и "смотрел стратегически".

«И считал, что стратегические интересы Америки уже не в Европе, а в Китае, Китайском море, потому что там назревает конфликт. И видел Китай как крупнейшего соперника. Они считали, что Россия уже не является серьезным государством», – объяснил Грицак.

Он отметил, что в начале президентства Обамы европейские политики и интеллектуалы предостерегали его от такой позиции.

«Вацлав Гавел написал об этом письмо — предупреждение Обаме, что нельзя еще бросать Европу, что она не тот край, та часть мира, в которой можно считать, что все уже решено. Мы уже видели определенную опасность из России. Но Обама этим пренебрегал», – сказал историк.

Также Грицак заявил, что "Обама показал себя откровенным слабаком", что для Путина "было приглашением, что можно страну атаковать".

«Напомню вам, Обама наметил красные линии в Сирии: если сирийское правительство применит химическое оружие, то последует немедленный ответ. Этого не произошло. Условно говоря, Сирия спокойно перешагнула эту красную линию, Обама не среагировал. И Путин понял, очевидно, ошибочно, что Америка – это слабый игрок и им можно пренебрегать», – объяснил он.

Также историк упомянул о том, что Обама лично наложил запрет на поставку Украине летального оружия после 2014 года, когда Россия оккупировала Крым и часть Донбасса, хотя большинство американской элиты, включая Сенат и Конгресс, были за предоставление такого оружия Украине.

«Скажу немного слишком резко. Я думаю, что Обаму спокойно можно лишить Нобелевской премии мира. Потому что на самом деле его позиция была приглашением к войне», — подытожил Грицак.

14 февраля издание New York Times сообщило, что в 2009 году 43-й президент США Джордж Буш-младший предполагал, что Россия может атаковать Украину и предупреждал об этом Обаму.

В рассекреченных записках Буша, которые он перед уходом с поста в 2009 году передал своему преемнику Бараку Обаме, говорится, что РФ «может попытаться бросить вызов территориальной целостности Украины в Крыму, который на 59% состоит из этнических россиян и где базируется Черноморский флот ВМС России».

