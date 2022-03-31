Банки и олигархи. ЕС может принять новый пакет санкций против России — WSJ 31 марта, 03:17 Цей матеріал також доступний українською Евросоюз может ввести новые санкции против России (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Европейские страны могут принять новые санкции против России, в том числе против еще ряда банков и членов семей олигархов.

Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на дипломатов и чиновников.

Война России против Украины — последние новости



США и ЕС также работают над обеспечением эффективного применениям санкций, уже введенных против России из-за ее полномасштабного вторжения в Украину. Они оказывают давление на страны, которые позволяют россиянам и российским компаниям выводить активы из-под действия ограничений.

Видео дня

Ожидается, что Европейская комиссия объявит о новых санкциях на следующей неделе. ЕС, США и другие страны уже ввели четыре пакета санкций против России. Теперь они переключились на закрытие лазеек, которые помогают обходить санкции.

C начала вторжения РФ в Украину США, ЕС, Великобритания, Канада, Австралия, Япония и другие страны ввели несколько пакетов жестких санкций против России. Страны Запада, в частности, заморозили половину валютных резервов российского центробанка и отключили семь российских банков от SWIFT.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.