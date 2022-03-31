Банки и олигархи. ЕС может принять новый пакет санкций против России — WSJ
Евросоюз может ввести новые санкции против России (Фото:REUTERS/Yves Herman)
Европейские страны могут принять новые санкции против России, в том числе против еще ряда банков и членов семей олигархов.
Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на дипломатов и чиновников.
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США и ЕС также работают над обеспечением эффективного применениям санкций, уже введенных против России из-за ее полномасштабного вторжения в Украину. Они оказывают давление на страны, которые позволяют россиянам и российским компаниям выводить активы из-под действия ограничений.
Ожидается, что Европейская комиссия объявит о новых санкциях на следующей неделе. ЕС, США и другие страны уже ввели четыре пакета санкций против России. Теперь они переключились на закрытие лазеек, которые помогают обходить санкции.
C начала вторжения РФ в Украину США, ЕС, Великобритания, Канада, Австралия, Япония и другие страны ввели несколько пакетов жестких санкций против России. Страны Запада, в частности, заморозили половину валютных резервов российского центробанка и отключили семь российских банков от SWIFT.
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