Эстония планирует построить около 150 бункеров на границе с Россией

По словам Херема, около 100 бункеров разместят на государственных землях (Фото: en.wikipedia.org)

Эстония планирует построить около 150 бункеров в приграничном регионе Ида-Вирумаа в рамках создания Балтийского оборонительного пояса.

Об этом 28 октября заявил министр обороны страны Мартин Херем, сообщает ERR.

По словам Херема, около 100 бункеров разместят на государственных землях, еще примерно 50 — на муниципальных или частных участках.

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Для строительства на частной территории властям придется договариваться с собственниками. Среди возможных вариантов министр назвал компенсацию за неудобства, аренду или выкуп земельных участков.

В то же время Херем уточнил, что на данный момент у государства нет масштабных планов по приобретению дополнительных крупных территорий.

Министерство обороны Эстонии также утвердило молодежную политику, предусматривающую увеличение финансирования организаций Noored Kotkad и Kodutütred в течение следующих четырех лет.

Кроме того, планируется расширить обучение управлению дронами и уделять больше внимания вопросам национальной обороны в рамках школьной программы. По словам Херема, эти меры охватят всю страну, а не только приграничный регион.

Ранее СМИ сообщали, что Эстония перебрасывает свою ключевую военную бригаду ближе к границе с Россией. Кроме того, в сентябре Россия ввела комендантский час и ограничения на передвижение в двух районах, граничащих с Эстонией.