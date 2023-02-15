Балога заявил, что ему запретили въезд в Венгрию

15 февраля, 16:08
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Виктор Балога (Фото:www.facebook.com/ViktorBaloga)

Виктор Балога (Фото:www.facebook.com/ViktorBaloga)

Экс-нардеп Виктор Балога заявил, что ему запретили въезд в Венгрию.

"Получил награду от мелкого деятеля современности Орбана - представляю угрозу национальной безопасности Венгрии", - написал он в Facebook в среду, 15 февраля.

Балога заявил, что воспринимает такое решение как «признание эффективности нашей борьбы за территориальную целостность и суверенитет Украины».

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«Тем более, что „компания“ у меня в списке тех, кого венгры боятся и хотят не пускать в ЕС, более чем достойная — патриоты из разных сфер и регионов, в частности, представители СБУ, ведущие дело против лидера проорбановской „КМКС“ Брензовича и львовские активисты, которые сражаются с имперскими символами на нашей украинской земле», — написал он.

https://www.youtube.com/watch?v=lYcU7s1S87Q
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Венгрия Виктор Балога Война России против Украины

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