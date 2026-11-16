«Нужен четкий паритет»: Зеленский заявил, что КНДР передает России десятки ракет в месяц

Россия получает от Северной Кореи все больше баллистических ракет — речь идет о десятках ежемесячно. Об этом в понедельник, 16 ноября, заявил президент Владимир Зеленский, сообщили в Офисе президента.

По словам Зеленского, это опасно не только для Украины. Используя свои ракеты в войне, Северная Корея совершенствует собственное оружие, что создает дополнительные вызовы для соседних стран.

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Президент подчеркнул, что это вызов и для Европы. «Если у России есть такой союзник, который передает баллистические ракеты, то необходим четкий паритет и для Украины, чтобы мы могли на равных отвечать на российскую угрозу», — сказал он.

Балістичні ракети виробництва КНДР, які отримала РФ. Hwasong-11Ga та Hwasongpho-11Na / Инфографика: NV

В ночь на 7 ноября Россия выпустила по Украине 36 баллистических ракет, из которых удалось сбить лишь четыре. После этого Зеленский заявил, что Украине по-прежнему не хватает ракет-перехватчиков для Patriot и помочь с этим могут прежде всего США. По предварительным данным, по одному из ключевых энергообъектов тогда ударили именно северокорейскими ракетами KN-23.

Угроза баллистического удара сохраняется. 16 ноября около 11:00 в Киеве и ряде областей был объявлен красный уровень опасности из-за пусков баллистических ракет. Воздушные силы предупреждали о ракете в Сумской области, летевшей в сторону Полтавской, а позже в Сумах прогремели взрывы.

Для противодействия баллистике Украина совместно с европейскими партнерами создает систему FREYJA. 13 ноября Зеленский заявил, что украинская ракета для нее уже готова, а партнеры завершили создание первого компонента — датского радара.