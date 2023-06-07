США ввели новые санкции за помощь Ирану создавать баллистические ракеты 7 июня, 05:58 Президент Ирана Эбрагим Раиси выступает на церемонии открытия новой баллистической ракеты Фаттах с дальностью 1400 км в Тегеране (Фото:IRGC/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS)

США ввели санкции в отношении более десятка физических и юридических лиц в Китае, Гонконге и Иране за помощь в закупке деталей и технологий для создания баллистических ракет Ираном.

Об этом сообщает Reuters.



«Соединенные Штаты будут продолжать преследовать незаконные транснациональные сети закупок, которые тайно поддерживают иранское производство баллистических ракет и другие военные программы», — заявил заместитель министра финансов США по терроризму и финансовой разведке Брайан Нельсон.

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Также под санкции попадают компании Parchin Chemical Industries, PB Sadr, а также производители электроники MODAFL и PCI.

Китайскую компанию Zhejiang Qingji Ind Co включили в санкционный список за продажу Ирану центрифуг и другого оборудования.

Также среди тех, кто попал под санкции, были Hong Kong Ke.Do International Trade и китайская Qingdao Zhongrongtong Trade Development, которые Минфин США обвинил в продаже Ирану цветных металлов двойного назначения.