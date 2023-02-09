Бахмут — на острие усилий России. Должны показать, что готовы дать отпор любому противнику — генерал Сырский 9 февраля, 10:41 Александр Сырский во время поездки на восток Украины (Фото:Сухопутные войска ВСУ)

Командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский во время поездки на восток Украины заявил, что Бахмут сейчас «на острие усилий» России.

Об этом сообщили Сухопутные войска ВСУ.

О том, что Сырский посетил подразделения на передовых позициях фронта, где идут самые ожесточенные бои, там рассказали 7 февраля. Несмотря на то, что украинские военные сейчас обороняются, «мы должны показать, что Вооруженные силы готовы дать отпор любому противнику», сказал он, обращаясь к бойцам.

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«Вам выпала такая нелегкая судьба защищать Бахмут, который сейчас на острие всех усилий противника. Мы должны показать, что они неспособны, несмотря на их количество, на вооружение, на то, что воюют там не качеством, а количеством. Что для них человеческая жизнь ничего не стоит, потому и используют этих зэков», — заявил Сырский.

По данным Генштаба, по состоянию на утро 9 февраля российские оккупанты наступают на пяти направлениях: Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском.

7 февраля глава Донецкой ОВА Павел Кириленко говорил, что военные РФ не держат трассу на Бахмут под полным огневым контролем, пытаясь использовать в городе тактику «клещей», когда обходят населенный пункт с обеих сторон.