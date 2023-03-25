Наступление РФ на Бахмут почти остановилось, россияне сместили фокус в сторону Авдеевки — британская разведка

25 марта, 09:56
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В британской разведке заявили, что наступление РФ на Бахмут почти остановилось (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

В британской разведке заявили, что наступление РФ на Бахмут почти остановилось (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Наступление России на Бахмут почти остановилось, вероятно, это результат чрезвычайного истощения российских сил, большие потери понесла и Украина во время обороны, говорится в сообщении британской разведки в субботу, 25 марта в Twitter.

«Ситуация в России также, вероятно, ухудшилась из-за напряженности между Министерством обороны России и ЧВК Вагнера, которые предоставляют войска в этот сектор», — говорится в сообщении.

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В разведке заявили, что Россия, вероятно, переместила свой оперативный фокус на Авдеевку, а также сектор Креминая-Сватово.

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В британском ведомстве считают, что это свидетельствует о всеобщем возвращении к более оборонному оперативному плану после неубедительных результатов попыток России провести общее наступление с января 2023 года.

14 марта заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что на севере Бахмута Донецкой области у ВСУ есть «некоторые значительные успехи».

Она подчеркнула, что в Бахмуте уничтожается враг в большом количестве и таким образом уменьшаются наступательные возможности врага.

Ранее в этот день президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Все участники поддержали продолжение удержания и защиты Бахмута.

Командующий Сухопутными войсками генерал Александр Сырский заявил, что ситуация в Бахмуте остается сложной, боевики ЧВК Вагнера пытаются прорваться в центральные районы города.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Авдеевка Бахмут Война России против Украины

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