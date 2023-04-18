На Бахмутском направлении российские силы продолжают ползучее продвижение — британская разведка 18 апреля, 09:56 Бахмут (Фото:Adam Tactic Group/Handout via REUTERS)

В Бахмуте российские войска и боевики Вагнера продолжают ползучее продвижение, линия фронта в центре города в основном проходит вдоль главной железнодорожной линии.

Об этом говорится в сообщении Минобороны Великобритании во вторник, 18 апреля в Twitter.

На линии фронта на Донбассе продолжаются ожесточенные бои. Однако существует реальная возможность того, что Россия уменьшила численность своих войск и снизила активность наступательных действий вокруг Донецка, скорее всего, для того, чтобы перенаправить ресурсы на Бахмутское направление.

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По данным британского ведомства, Украина в целом сдерживает российское окружение с юга вдоль улицы Корсунской, старой главной дороги к западу от города.

Для обеих сторон точная последовательность любого значительного отвода своих подразделений вокруг Бахмута стала критически важным вопросом, поскольку Украина хочет высвободить наступательные силы, а Россия, вероятно, стремится восстановить оперативный резерв.

