Стабилизировали фланги. ВСУ достигли тактического прогресса в Бахмуте — британская разведка 16 мая, 10:57 Украинские военные (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

В последние четыре дня ВСУ достигли тактического прогресса, стабилизировав фланги Бахмута в свою пользу, говорится в сообщении британской разведки во вторник, 16 мая.

В британском ведомстве рассказали, что боевики ЧВК Вагнера постепенно продвигаются по центру Бахмута, но украинские военные смогли стабилизировать фланги.

Кроме продвижения к югу от города, ВСУ удалось оттеснить российскую линию фронта северо-западнее Бахмута. Эо могло позволить украинским силам восстановить более безопасное использование ключевой дороги поставки 0506.

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В разведке заявили, что Украина сдерживает продвижение российских войск на запад вдоль линии канала Северский Донец — Донбасс, превратив водную артерию в препятствие в составе глубокой оборонной зоны вокруг города Часов Яр.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявлял, что продвижение украинских военных на бахмутском направлении — первый успех наступательных действий при проведении операции по обороне Бахмута, но он частичный.

14 мая замминистра обороны Анна Маляр сообщила, что украинские военные продолжают продвигаться на бахмутском направлении, захватили более десяти позиций РФ на севере и юге от окраин Бахмута и зачистили значительную площадь лесного массива возле Ивановского. Также они взяли в плен оккупантов.