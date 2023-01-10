ВСУ контролируют пути снабжения. России вряд ли удастся окружить Бахмут в ближайшее время — британская разведка
Украинский военный (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva)
Несмотря на давление, России вряд ли удастся окружить Бахмут в ближайшее время, так как украинские силы сохраняют стабильные глубокие оборонительные рубежи и контролируют пути снабжения, заявила британская разведка во вторник, 10 января.
Разведка сообщила, что за последние четыре дня российские силы и боевики Вагнера совершили тактическое наступление на Соледар и, вероятно, контролируют большую часть населенного пункта.
«Соледар находится в десяти километрах к северу от Бахмута, захват которого, вероятно, продолжает оставаться главной оперативной задачей России», — сказано в сообщении разведки в Twitter.
В разведке добавили, что часть боев велась за входы в заброшенные 200-километровые туннели соляных шахт, которые проходят под районом.
«Обе стороны, вероятно, обеспокоены тем, что их могут использовать для проникновения в тыл», — сказано в сообщении.
Институт изучения войны заявлял, что спонсор ЧВК Вагнера Евгений Пригожин продолжает использовать сообщения о якобы «достижениях» наемников в Соледаре, чтобы укрепить репутацию своей ЧВК «как эффективной боевой силы».