ВСУ контролируют пути снабжения. России вряд ли удастся окружить Бахмут в ближайшее время — британская разведка 10 января, 09:47 Украинский военный (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva)

Несмотря на давление, России вряд ли удастся окружить Бахмут в ближайшее время, так как украинские силы сохраняют стабильные глубокие оборонительные рубежи и контролируют пути снабжения, заявила британская разведка во вторник, 10 января.

Разведка сообщила, что за последние четыре дня российские силы и боевики Вагнера совершили тактическое наступление на Соледар и, вероятно, контролируют большую часть населенного пункта.

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«Соледар находится в десяти километрах к северу от Бахмута, захват которого, вероятно, продолжает оставаться главной оперативной задачей России», — сказано в сообщении разведки в Twitter.

В разведке добавили, что часть боев велась за входы в заброшенные 200-километровые туннели соляных шахт, которые проходят под районом.

«Обе стороны, вероятно, обеспокоены тем, что их могут использовать для проникновения в тыл», — сказано в сообщении.

Институт изучения войны заявлял, что спонсор ЧВК Вагнера Евгений Пригожин продолжает использовать сообщения о якобы «достижениях» наемников в Соледаре, чтобы укрепить репутацию своей ЧВК «как эффективной боевой силы».