Россияне потеряли в Бахмуте более 100 тысяч военных — Байден

21 мая, 16:56
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Оставленные российские позиции под Бахмутом, Донецкая область, 11 мая 2023 года (Фото:Radio Free Europe / Radio Liberty / Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Оставленные российские позиции под Бахмутом, Донецкая область, 11 мая 2023 года (Фото:Radio Free Europe / Radio Liberty / Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Россия потеряла в боях за Бахмут уже более 100 тысяч своих военных, заявил президент США Джо Байден во время пресс-конференции после саммита G7 в Японии.

«О Бахмуте говорят — потеряли его или нет. Правда в том, что Россия понесла потери более 100 тысяч человек в Бахмуте. Это трудно будет компенсировать. Не важно, оккупирован он или нет — там все равно не осталось много зданий. Это существенно разрушенный город. Но им [ВСУ] удалось сковать очень много российских войск, включая группу Вагнера», — сказал он.

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Байден сделал это заявление в контексте будущего контрнаступления ВСУ и вероятной передачи Украине истребителей F-16. По словам президента США, самолеты F-16 «не помогли бы украинской армии в Бахмуте».

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Два дня назад министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что потери России на Бахмутском направлении достигли 70 тысяч убитыми и ранеными.

Что сейчас происходит в Бахмуте

Главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин в субботу, 20 мая, заявил о полном захвате его боевиками Бахмута Донецкой области.

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В ВСУ и Минобороны Украины опровергли эту информацию и заявили, что бои в городе продолжаются.

21 мая заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что украинские военные взяли Бахмут в полуокружение, продолжая сохранять контроль над частью города.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский также заявил, что украинские военные контролируют незначительную часть Бахмута, и приближаются к тактическому окружению города .

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита G7 заявил, что ВСУ продолжают находиться в городе.

Редактор: София Лазарова

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