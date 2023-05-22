В ВСУ назвали две причины, почему Пригожин соврал о полном захвате Бахмута 22 мая, 10:29 Пригожин заявил о полном взятии Бахмута, в ВСУ объяснили, почему это не так (Фото:Press service of Concord/Handout via Reuters)

Есть две существенные причины, по которым главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин врет о полном захвате Бахмута его наемниками.

Об этом рассказал представитель Восточной группировки войск ВСУ, полковник Сергей Череватый в интервью Radio NV.

«Есть несколько причин. Во-первых, им нужна хоть какая-то, хотя бы надуманная победа, ведь они уже опозорились на весь мир, когда более 9 месяцев не способны взять районный центр, хотя размахивались на „вторую армию мира“. Во-вторых, как я уже говорил, террористическая организация Вагнер уничтожена, огромные потери в личном составе у нее. Он очень хочет отползти, зализать раны. Для этого эти исторические заявления, что „нам не помогают“, „фланги провалили“, „боеприпасы не дают“. Это все в рамках одного нарратива — якобы „я здесь победил в Бахмуте, дайте мне отползти, а дальше пусть уже регулярные войска“, которые он сам обзывал, унижал», — пояснил он.

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Череватый добавил, что за последние сутки на бахмутском направлении 166 оккупантов были уничтожены, большинство из которых «вагнеровцы». 218 ранены, пять — попали в плен.

Представитель ВСУ подчеркнул, что у «вагнеровцев» «очень-очень существенно потрепаны возможности, они очень хотели бы отойти, и либо совсем не возвращаться, либо как минимум перегруппироваться».

«Мы еще полтора месяца назад делали прогноз: если потери будут на таком же уровне, а из тюрем прекратят поставлять личный состав, то Бахмут станет для них последним рубежом. Тогда он еще отрицал эти вещи, но уже последние его заявления как раз очень свидетельствуют об этом», — сказал Череватый.

Он также напомнил, что все это время Силы обороны Украины проводят успешную оборонительную операцию в Бахмуте. И она преследовала несколько целей — не дать врагу системно прорвать оборону, уничтожить боевые порядки, окружить [город] или заставить серьезно отступать наши войска, а также сточить боевые возможности, обескровить и максимально нанести потери врагу.

«Наши действия привели к тому, что преступная группировка Вагнера сейчас на грани выполнения боевых задач. Они уже вынуждены их усиливать за счет подразделений воздушно-десантных войск и пехотных подразделений оккупанта», — добавил спикер ВСУ.

Череватый отметил, что ситуация в Бахмуте тяжелая, но контролируемая. Украинские военные проводят контратакующие действия на южном и северном флангах, когда для этого есть возможность и нет большого риска потерь.

20 мая Пригожин заявил о полном захвате его боевиками Бахмута Донецкой области. В ВСУ и Минобороны Украины опровергли эту информацию и заявили, что бои в городе продолжаются.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, ВСУ продолжают находиться в городе.

21 мая заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что украинские военные взяли Бахмут в полуокружение, продолжая сохранять контроль над частью города.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский также заявил, что Силы обороны контролируют незначительную часть Бахмута, продвигаются по флангам и приближаются к тактическому окружению города.