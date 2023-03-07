Ожесточенные бои за Бахмут: ВСУ стабилизировали ситуацию, оборона города истощает силы обеих сторон — британская разведка 7 марта, 09:10 Британская разведка рассказала о ситуации в Бахмуте (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

По данным британской разведки, украинская оборона Бахмута в Донецкой области продолжает истощать силы с обеих сторон.

В сводке ведомства в Twitter говорится, что на выходных украинские силы, вероятно, стабилизировали свой оборонительный периметр после предыдущих российских продвижений на север Бахмута.

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Российский удар примерно 2 марта разрушил мост на единственной асфальтовой дороге снабжения в Бахмут, которая все еще находится под контролем Украины.

Как отметили в разведке, грязистые условия, вероятно, препятствуют усилиям украинских сил по пополнению запасов, в то время как они все чаще прибегают к использованию грунтовых дорог.

В то же время публичные разногласия между группой Вагнера и минобороны России относительно распределения боеприпасов подчеркивают сложность обеспечения высокого уровня личного состава и боеприпасов, необходимого для продвижения вперед в соответствии с их нынешней тактикой, добавили в ведомстве.

Тяжелые бои за Бахмут продолжаются уже более полугода. По данным Минобороны Украины, ежедневно РФ теряет до 500 военных погибшими и ранеными, пытаясь штурмовать город. Это в пять раз больше украинских потерь, согласно оценке разведки НАТО.



Украинское военное руководство во время заседания ставки верховного главнокомандующего 6 марта высказалось за продолжение оборонной операции в Бахмуте.

